DIRETTA Genoa-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a ben tre match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Marassi si affrontano il Genoa e la Salernitana.

Scontro di fuoco nei bassifondi della classifica. Genoa e Salernitana si danno battaglia in un match che mette in palio tre punti molto importanti. Rispettivamente penultima ed ultime della classifica, per entrambe si rende necessaria la vittoria per continuare a sperare di ottenere la salvezza.

Entrambe vivono un momento molto complesso. Certo, i campani hanno lavorato tanto in sede di mercato per stravolgere la squadra a disposizione di Stefano Colantuono. Quest’ultimo, tra l’altro, non sembra avere la piena fiducia della società. Proprio il risultato di oggi potrebbe determinare anche un clamoroso ribaltone in panchina.

Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Portanova, Yeboah; Destro.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Edeson, Radovanovic, Coulibaly; Verdi, Kastanos; Djuric