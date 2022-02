“Una vigliaccata…”: Juventus, l’attacco inaspettato spiazza i tifosi

Il giornalista vicino all’ambiente Juventus, Giampiero Mughini, torna a parlare del passato e fa un attacco inaspettato

Inaspettato è stato, dunque, l’attacco del giornalista molto vicino all’ambiente Juventus rivolto a fatti accaduti nel passato. Quanto avvenuto alla società bianconera, secondo la sua visione, sarebbe stata “una vigliaccata”.

Giampiero Mughini torna a parlare degli anni di Calciopoli, quando alla Juventus fu imposta la retrocessione in Serie B. E con l’occasione, facendo riferimento poi al lungo periodo di vittorie arrivato successivamente, si è voluto rivolgere proprio contro chi ha voluto, in quegli anni, la retrocessione nel campionato minore.

Riferendosi, perciò, sempre all’ultimo decennio vincente della Juve, poi il bianconero ha affermato che non ottenere il titolo di Campione d’Italia non sia stato effettivamente un dramma. Specialmente, secondo il suo pensiero, dopo aver vissuto (e superato) gli anni di Calciopoli.

Juventus, Mughini parla di Calciopoli: “Fu una vigliaccata”

Giampiero Mughini, ai microfoni di ‘Fuori di Juve’, ha parlato così del periodo vissuto ormai molti anni fa: “Devo ringraziare per quello che mi ha dato questa squadra in dieci anni. Il fatto che non abbiamo vinto lo scudetto per un anno è diventato un dramma, questo è semplicemente ridicolo. Ho vissuto, come tutti i tifosi, la vigliaccata che ci hanno fatto al tempo di Calciopoli“.

“La canagliata – ha proseguito Mughini – di delinquenza comune che ci hanno fatto, e in quel momento ho pensato che la storia della Juve corresse il pericolo di essere giunto al capolinea. Avevano distrutto una squadra, la società non aveva più una lira. E dal nulla invece questa società è rinata e ha infilato nove scudetti di seguito, cosa che non è accaduta a nessuna società di calcio europea. Dopo questo, non è che ci si possa lamentare se per qualche anno non vinceremo lo scudetto.”