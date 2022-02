“Infortunio, stagione finita”: Serie A, l’annuncio gela i tifosi

Un annuncio ha letteralmente gelato i tifosi del Torino. A farlo è stato lo stesso allenatore della squadra granata, Ivan Juric.

Momento particolare in casa Torino. La seconda sconfitta consecutiva, patita ieri contro il Venezia, ha lasciato davvero l’amaro in bocca a tutto l’ambiente granata. Un finale concitato, con il gol annullato a Belotti ed una speranza di pareggio che si è frantumata di fronte al muro chiamato Var. Una decisione difficile per Giua, che valutato attiva la posizione di Pobega in occasione della rete firmata dal ‘Gallo’.

Insomma, per Ivan Juric c’è tanto lavoro da fare. Bisognerà capire come rimettersi in piedi, soprattutto visto l’avvicinarsi di un match importante come quello del derby contro la Juventus. La partita, ovviamente, è molto sentita in quel di Torino, e l’allenatore dei granata è ben consapevole di quanto sia importante preparare la squadra per una sfida che sarà importante anche per le economie di classifica.

Torino, l’annuncio di Juric: per Praet stagione finita

Intanto, non arrivano buone notizie per il Torino. Cosi è stato lo stesso Juric a dare un annuncio che ha letteralmente gelato i tifosi granata: la stagione di Praet è praticamente finita. Negli scorsi giorni la comunicazione di un duro infortunio nel quale lo stesso giocatore si è ritrovato, ed ora la conferma dell’allenatore sull’impossibilità di riaverlo ancora nei prossimi mesi di campionato.

“Praet l’abbiamo perso per tutta la stagione dopo l’infortunio“, ha detto Juric nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Il tutto a causa di “un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro”. Insomma, una brutta tegola per il Torino che dovrà fare a meno di un giocatore sul quale sono state riversate le speranze di tanti tifosi granata.