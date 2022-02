Milan, non solo Kessié: il parametro zero ingolosisce i tifosi della Lazio

Il Milan si appresta a perdere un altro giocatore a parametro zero in estate oltre a Kessie: la Lazio pronta a chiudere l’affare.

Il Milan guarda già al futuro nonostante il primo posto in classifica, ottenuto ai danni dell’Inter (che ha comunque una gara da recuperare). Paolo Maldini infatti, dopo aver blindato Theo Hernandez, già da qualche mese si è attivato al fine di rinnovare il contratto di altri titolari della squadra di Stefano Pioli con alterne fortune.

L’accordo con Rafael Leao, ad esempio, è ad un passo mentre un’altra trattativa è finita da tempo su un binario morto. Si tratta di quella con Alessio Romagnoli, tornato ad avere uno spazio importante in rossonero in seguito all’infortunio di Simon Kjaer. I vari incontri andati in scena tra il dirigente e l’agente del giocatore non sono bastati per produrre l’auspicata fumata bianca e a questo punto non è da escludere un divorzio a fine stagione.

Il problema è di natura economica. L’ex Sampdoria, al momento, percepisce circa 6 milioni (tra parte fissa e bonus) e vorrebbe mantenersi su questi livelli. Il club, in un’ottica di contenimento dei costi, gli ha invece proposto un rinnovo a cifre considerevolmente più basse. Stando così le cose, l’intesa è destinata a non arrivare mai.

Milan, Romagnoli non rinnova: accordo con la Lazio

Di questa situazione è pronta ad approfittarne la Lazio, che in estate perderà a parametro zero Luiz Felipe (piace all’Inter e in Spagna) e uno tra Patric e Francesco Acerbi. I biancocelesti, stando a quanto confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, hanno iniziato ad imbastire l’operazione con il giocatore che ha già dato il proprio assenso al trasferimento nella capitale.

Resta da vedere, a questo punto, quale sarà la risposta del Milan che ha messo nel mirino Sven Botman: al difensore olandese del Lille, in particolare, è stato proposto un ingaggio da 2.5 milioni netti fino al 2025. L’esito, salvo sorprese, appare scontato: ancora qualche mese insieme, poi andrà in scena l’inevitabile divorzio.