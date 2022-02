Arbitri nel mirino, la UEFA sentenzia duramente: “Danneggiano il gioco”

Questa sera ritorna la Champions League con i primi due ottavi di finale, ma la Uefa è preoccupata per alcuni comportamenti in campo.

Dopo la pausa invernale, questa sera torna la Champions League con i primi ottavi di finale. Solo Inter e Juventus, tra le squadre italiane, sono rimaste ancora in corsa nella massima competizione europea, visto la retrocessione dell’Atalanta di Gasperini in Europa League, dove affronterà giovedì l’Olympiacos, e l’eliminazione definitiva dalle coppe europee del Milan.

Se l’Inter giocherà domani sera a San Siro la gara di andata contro il Liverpool di Klopp, la Juventus sarà impegnata martedì prossimo in Spagna contro il Villarreal, che ha eliminato proprio l’Atalanta nella fase a gironi. Sulla carta sono i bianconeri ad avere più possibilità di passare il turno, considerando anche gli acquisti di Vlahovic e Zakaria nell’ultimo mercato di gennaio.

Stasera la Champions League presenta subito una sfida che si potrebbe considerare senza ombra di dubbio una finale anticipata, ovvero il match tra il PSG ed il Real Madrid. La partita è ancora più attesa, visto che queste due squadre si stanno contendendo le prestazioni di Mbappé.

Uefa, Rosetti: “I calciatori non rispettano gli arbitri con alcuni comportamenti, così danneggiano il gioco”

In occasione del ritorno della massima competizione europea, Roberto Rosetti, presidente del Comitato Arbitrale della Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove ha espresso tutta la sua preoccupazione sulle reazioni eccessive dei calciatori nei confronti dei direttori di gara: “Non ci piacciono questi incidenti, siamo preoccupati. Danneggiano il gioco e la sua immagine”.

Roberto Rosetti ha poi concluso il suo intervento: “Questa condotta dei calciatori non è rispettosa, né evidenzia uno spirito di fair play, soprattutto quando si cerca di ingannare l’arbitro. Non possiamo più accettare tutto questo. Mostrare il rispetto in campo è un aspetto molto importante. Gli arbitri devono agire in base a ciò che vedono e non a ciò che sentono”.