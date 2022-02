“Può giocare con la maschera”: dopo Osimhen un altro caso in Serie A

Un altro giocatore in maschera per il campionato italiano, dopo il caso che ha visto protagonista l’attaccante Victor Osimhen.

Negli scorsi mesi c’è stata grande apprensione in casa Napoli. Le condizioni di Victor Osimhen, infatti, hanno destato grande preoccupazione tra i tifosi del Napoli dopo l’infortunio patito dopo uno scontro di gioco con Milan Skriniar. E cosi il giocatore nigeriano è andato sotto i ferri, costretto anche a rinunciare alla sua partecipazione alla Coppa d’Africa.

Tempi record, poi, per il ritorno in campo grazie ad una maschera che ha consentito all’ex Lille di scendere in campo senza particolari timori, nonostante la frattura allo zigomo e diverse piccola ossa del viso. La tecnologia, anche in campo medico, ha raggiunto dei livelli che sono importanti e cosi anche il calcio ne sta beneficiando. Oggi Osimhen continua a scendere in campo con la maschera, ma in Serie A potrebbe non essere più il solo.

Serie A, un altro giocatore in maschera: pronto Pobega

C’è stato timore in campo durante la sfida tra Torino e Venezia, a causa di uno scontro di gioco che ha visto protagonisti Pobega e Busio. Per il giocatore granata anche una visibile perdita di sangue, e gli accertamenti hanno poi riscontrato la rottura del setto nasale. Il giocatore è stato operato nelle ore successive, ed ora potrà scendere in campo… alla Osimhen.

Il centrocampista italiano, infatti, potrà allenarsi prontamente grazie ad una maschera protettiva – come scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ -, e dunque nel derby contro la Juventus la sua presenza potrebbe essere rivalutata proprio dallo stesso Ivan Juric.