“Non sono contento”: l’Atalanta vince, ma che frecciata di Gasperini al big

L’Atalanta di Giampiero Gasperini torna al successo in Europa League. I nerazzurri affrontano ancora una volta una serata difficile

Vittoria importante per l’Atalanta di Giampiero Gasperini. I nerazzurri, reduci da un periodo molto complicato, tornano al successo in Europa League dove battono per 2 a 1 i greci dell’Olympiakos. Erano stati gli ospiti a passare in vantaggio, ma gli orobici hanno ribaltato il match grazie ad un’insolita doppietta di Djimsiti.

Non è comunque una bella serata per i padroni di casa: dopo il grave infortunio occorso nelle ultime settimane a Duvan Zapata, Gasperini perde anche Luis Muriel, uscito all’intervallo per un problema muscolare. Le condizioni del colombiano sono ora da valutare.

Al termine del match il tecnico nerazzurro ha parlato di questa situazione lamentandosi con la cattiva sorte: “E’ un momentaccio in questo momento, c’è stato un periodo con tutti i difensori fuori, ora tutti gli attaccanti. Valutiamo soluzioni alternative, oggi Pasalic ha esordito come centravanti”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, frecciata di Gasperini a Koopmeiners

Il tecnico nerazzurro ha trattato di tanti temi ed ha tra l’altro punzecchiato il centrocampista olandese Koopmeiners, uno dei giocatori più talentuosi in rosa. Ecco le sue dichiarazioni:

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Napoli, ancora caos e polemiche: Piquè attacca gli azzurri

“Koopmeiners è un giocatore forte, lo sto utilizzando in più ruoli. Contro la Juve ha giocato in posizione più offensiva, parliamo di un ragazzo di 23 anni con grandi capacità. Può diventare un top ed è stato un grande acquisto ma non sono affatto contento di come è entrato questa sera”.