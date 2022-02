“È stato l’unico a…”: PSG, il campione italiano spiazza tutti

Il campione italiano del PSG si è subito gettato a capofitto. Tra i primi a fare una cosa del genere, potrebbe essere un vero apripista.

‘Folle’ o semplicemente ‘in anticipo’ sui tempi? Probabilmente solo il futuro ci potrà dire se il campione del PSG ha aperto la strada ad una nuova moda redditizia o si tratta di una cosa estemporanea. Quel che è certo è che tra i primi ad averlo fatto.

Marco Verratti, centrocampista italiano in forza ai parigini, ha letteralmente comprato un’isola virtuale. E’ infatti, come rivela il portale CoinTelegraph.com, uno dei pochissimi sportivi fino a questo momento ad aver investito nel mondo degli NFT di lusso, comprando un’isola sul metaverso The Sandbox.

Per chi non lo sapesse gli NFT, sigla per Non Fungible Token, sono certificati che attestano la proprietà di un bene virtuale. Nel caso di Verratti un’isola virtuale nel metaverso appunto.

PSG, Verratti compra un’isola virtuale: nuova moda tra i calciatori?

Sull’acquisto non è stato rivelato molto altro, se non che l’isola comprata da Verratti faceva parte di un pacchetto di altre 25 isole. Il calciatore è tra i primi ad aver investito in The Sandbox. Altri volti noti che hanno comprato degli NFT su The Sandbox sono il calciatore del Bayern Monaco Coman ei tennisti Ana Ivanovic e Stan Wawrinka.

L’acquisto, quasi certamente, è stato fatto in prospettiva futura, sperando che col passare del tempo il valore degli NFT cresca a dismisura, rendendo l’investimento di Verratti profittevole sul lungo periodo.