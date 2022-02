Salernitana-Milan, il gesto di Theo Hernandez fa tremare i tifosi

Gli strascichi di Salernitana-Milan sono negativi soprattuto per i rossoneri e un gesto di Theo Hernandez trasferisce tutta la delusione della squadra.

Ante Rebic ha decisamente salvato il salvabile. In occasione di Salernitana-Milan è stato lui a segnare la rete al 77′ che ha portato la sfida sul 2-2, terminando così in pareggio. I rossoneri non sono riusciti ad affermare il primato in classifica sul campo di una squadra tosta ma in piena lotta retrocessione. Il bottino di un solo punto e con Inter e Napoli in procinto di disputare ancora la giornata di campionato genera delusione e amarezza.

Il Milan può quindi ritrovarsi nuovamente al secondo posto in classifica, nel ruolo di chi deve rincorrere… i cugini. La prestazione, al di là del risultato, è stato ciò che meno è piaciuto a Pioli e ai tifosi. La squadra si è dimostrata al di sotto delle sue reali capacità e si è rischiato un momento di crisi, considerato il risultato conseguito già contro lo Spezia.

La frustrazione impera in casa rossonera e un gesto da parte di Theo Hernandez a fine partita ne è la dimostrazione.

Salernitana-Milan, delusione e frustrazione: il gesto di Theo Hernandez

In uscita dal terreno di gioco dei campani, Theo Hernandez ha rischiato la squalifica. L’esterno francese ha scalciato contro una bandierina, rompendola. Il tutto sotto gli occhi dell’assistente di campo Baccini, il quale però ha evitato di segnalare il fatto all’arbitro, evitando così Theo una sanzione di disciplinare.

I precedenti storici in tal senso indicano che nulla avrebbe ostacolato la squalifica di un turno di campionato, ovvero quello che venerdì il Milan ha in programma con l’Udinese. Oltre alla rottura della bandierina, infatti, la sanzione sarebbe stata giustificata dalla condotta violenta. Al momento non dovrebbe esserci nemmeno il pericolo della prova tv, poiché l’azione era comunque accaduta sotto gli occhi di Baccini, che ha lasciato correre.