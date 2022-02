Italia, Mancini spiazza tutti: annuncio a sorpresa sui Mondiali

L’Italia rincorre il treno che porta ai Mondiali in Qatar. E’ arrivato l’annuncio di Roberto Mancini: i tifosi restano spiazzati.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini non può più sbagliare. L’Italia è chiamata a battere Macedonia e Portogallo nei playoff che valgono la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il commissario tecnico Roberto Mancini è già da diversi mesi al lavoro per cercare l’impresa. Sbagliare e perdere di nuovo il treno che porta ai Mondiali sarebbe davvero grave per il movimento sportivo italiano.

Per questo motivo, per non perdere il treno che porta in Qatar, Mancini è pronto a provarle tutte, compresa la carta Mario Balotelli, convocato all’ultimo stage tenutosi a Coverciano nelle scorse settimane.

Mondiali, annuncio del CT dell’Italia Roberto Mancini

Intervenuto in collegamento al forum ‘Bellezza e Sostenibilità per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2022 Dubai, il CT della Nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal portale online di ‘Tuttosport’.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Vogliamo andare al Mondiale in Qatar, è una cosa molto importante. Abbiamo la possibilità di vivere un sogno straordinario e la possibilità di vincere. Sarà faticoso, ma ce la metteremo tutta. Porteremo le Marche e tutta l’Italia al Mondiale. Ci sono dei momenti più difficili nella vita e nel lavoro. Credo che la forza di noi marchigiani ed italiani venga fuori proprio nei momenti di difficoltà”.