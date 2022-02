Commisso in Champions tifa Juventus: Fiorentina, tifosi spiazzati

Una clausola particolare è stata inserita nel corso della negoziazione tra Juventus e Fiorentina per il passaggio di Vlahovic in bianconero

Juventus in campo in Spagna contro il Villarreal per tentare di impostare il discorso qualificazione sul binario corretto in vista del match di ritorno. Allegri ha inserito subito nella mischia Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo guida l’attacco.

Rimasto inizialmente in panchina invece Denis Zakaria. Il centrocampista, arrivato a gennaio, non ha guadagnato un posto nell’undici. In mezzo, spazio a Mc Kennie, Rabiot e Locatelli. L’ultima indiscrezione proveniente da casa Juventus tuttavia riguarda proprio Vlahovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, 5 milioni di bonus da versare alla Fiorentina per Vlahovic sono legati alla vittoria della Champions League

La Juventus ha investito parecchio per l’attaccante classe 2000. L’affare con la Fiorentina, senza tenere conto delle cifre inerenti le commissioni, è stato chiuso sulla base di 70 milioni di euro. A questa cifra, poi, si possono aggiungere altri 10 milioni in variabili. Parte di questi bonus tuttavia sono legate ad un’impresa particolare, come raccolto dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’.

Mentre 5 di essi infatti sono facilmente raggiungibili mediante le prestazioni individuali e di squadre, l’altra metà del denaro previsto dai bonus è legato alla vittoria della Champions League.

Una cifra che la Juventus sarebbe ben contenta di pagare ovviamente, visto che per anni ha inseguito inutilmente il raggiungimento di questo obiettivo. E a Firenze cosa ne penseranno? Sicuramente i tifosi farebbero volentieri a meno di questo ulteriore tesoretto ma gli uomini che gestiscono i conti dei viola sono dello stesso avviso?

LEGGI ANCHE >>> “È già tutto previsto”: Napoli, l’annuncio gela i tifosi

A ventidue anni (compiuti a gennaio), intanto, quello di questa sera è il debutto di Dusan Vlahovic nella massima competizione europea per club. Il calciatore aveva esordito giovanissimo in una gara di qualificazione di Europa League. In quel caso, ha indossato la maglia del Partizan Belgrado nel match valido per il secondo turno contro lo Zaglebie Lubin, compagine polacca.