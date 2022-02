“È già tutto previsto”: Napoli, l’annuncio gela i tifosi

Profezia sul Napoli di Luciano Spalletti e le sue prestazioni che non passa inosservata, considerando gli ultimi risultati

Il pareggio del Napoli sul campo del Cagliari ha fatto storcere il naso sull’operato di Luciano Spalletti. Quest’ultimo resta molto positivo, soprattutto pensando al fatto che il Napoli arriva da un settimo e da un quinto posto. Ma le squadre dell’allenatore toscano, spesso, subiscono un calo in un certo periodo della stagione. Nel frattempo, però, i partenopei sono in lotta per la conquista dello scudetto.

Tra l’altro, giovedì ci sarà una super sfida contro il Barcellona al Maradona, dopo l’1-1 del Camp Nou. E poi una serie di big match in Serie A che potrebbero compromettere il cammino del Napoli nella lotta alla vittoria del campionato con Inter e Milan. Per Luca Telese, giornalista sardo e tifoso del Cagliari, questo sarebbe un calo normale visto l’arrivo della stagione primaverile.

La profezia sul calo del Napoli

Di seguito, le parole del giornalista Telese sul Napoli: “La vera profezia che ho detto è quella del calo primaverile del Napoli. Fa ancora freddo, è vero, ma mancano solo due giornate. Contro il Cagliari non ha mai superato la metà campo, c’era evidente disparità. Le squadre di Spalletti sono così, arrivano col fiatone in questo periodo”. Poi si sofferma sui calciatori chiave del Napoli: “Senza Koulibaly e Ospina sarebbe finita in modo diverso”.

Telese continua poi a soffermarsi sugli altri temi: “Preferirei mille volte che lo vincesse il Napoli, piuttosto che l’Inter o il Milan. Ma ricordatevi della mia profezia sul calo (ride, ndr). Godrei come un riccio se la Juve non andasse in Champions. Mourinho risorgerà, è un genio”.