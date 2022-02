“Un’ombra che passeggia…”: Napoli, che bordata all’attaccante

Dopo il pareggio col Cagliari, per il Napoli arrivano i giudizi. Uno degli azzurri finisce al centro delle critiche.

Il Napoli non è andato oltre l’1-1 nella sfida che ieri gli azzurri hanno giocato contro il Cagliari di Mazzarri. Un pareggio che non consente alla squadra di Spalletti di compiere quel sorpasso che avrebbe permesso agli azzurri di agganciare al primo posto il Milan. Occasione sprecata? Di sicuro nell’immediato, anche se il campionato è ancora lungo e c’è ancora tempo per capire chi sarà in grado di arrivare fino in fondo e giocarsi lo Scudetto a denti stretti.

Certo, qualcosa in campo non ha funzionato e da qualcuno ci si poteva aspettare qualcosa in più. Al netto di Osimhen, che entrato a partita ha evitato il fragoroso capitombolo con la rete del pareggio, l’attacco è stato abbastanza evanescente. E cosi anche i quotidiani si sono espressi in maniera negativa, soprattutto nei confronti di uno degli attaccanti a disposizione di Spalletti.

Napoli, che bordata ad Osimhen dai quotidiani

Dentro Osimhen, pareggio Napoli. E gli altri attaccanti? Non è andata al meglio per Petagna e Mertens, che non sono riusciti a sfondare il muro rossoblu e la porta difesa da Cragno. L’attaccante belga, in particolare, è finita nel mirino dei quotidiani che hanno bocciato in maniera netta la sua prestazione.

“Non c’è e si vede: nè attaccante, nè uomono tra le linee. Solo un’ombra che cammina“, il giudizio del ‘Corriere dello Sport’ che ha rifilato un 4.5 all’attaccante azzurro. Voto insufficiente anche da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha dato 5 a ‘Ciro’. Una prestazione negativa, che ha pesato anche nelle economie di gioco degli azzurri.