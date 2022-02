Alle 15 spazio ad uno dei quattro match di Serie A in programma questa domenica. Si affrontano Verona e Venezia.

Il Verona sembra ormai ad un passo da quell’obiettivo salvezza che Tudor ha inseguito con il coltello tra i denti. Una corsa importante, non senza difficoltà, ma che ha portato oggi l’Hellas a vedere molto da vicino la salvezza. Serve non perdere la retta via, e continuare quel processo di crescita che ad oggi è stato costruito in maniera importante e convincente.

Di contro c’è il Venezia, che invece ha ancora molto da fare per poter dire di essere salvo. La squadra veneta nelle ultime due partite è riuscita a portare a casa quattro punti (dopo due sconfitte consecutive), ma serve proseguire il trend positivo. Da dietro spingono, e per il Venezia il rischio concreto è quello di venire risucchiato nella zona retrocessione al primo passo falso.

Verona-Venezia, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Ceccherini, Sutalo; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: M. Chiesa, A. Berardi, Coppola, Retsos, Frabotta, Hongla, Cancellieri, Bessa, Lasagna.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Nani. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Modolo, Mateju, Ullmann, Ampadu, Tessmann, Vacca, Fiordilino, Peretz, Nsame, Okereke, Johnsen.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi.

Quarto uomo: Meraviglia.

Var: Abisso.

Avar: Pagnotta.