“Ha un comportamento da diva”: Inter, l’attaccante finisce nel caos

L’Inter non esclude un rientro alla base di un attaccante in prestito, nonostante le tante polemiche che lo riguardano.

Gli obiettivi stagionali sono ancora tanti e tutti ancora raggiungibili. Intanto però l’Inter, attesa domani dal derby valevole per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, ha già iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. I riflettori, in particolare, sono puntati sul reparto offensivo che da ormai diverse settimane ha smesso di essere una certezza.

Lautaro Martinez, ad esempio, non segna dal 12 dicembre e in queste settimane è andato incontro ad una serie di prestazioni deludenti e brutti voti in pagella mentre Edin Dzeko è già a quota 10 tuttavia tuttavia nelle ultime 7 uscite in campionato è andato a segno soltanto due volte. Da qui l’idea di rivoluzionare il reparto.

Tanti i nomi accostati al club tra cui Gianluca Scamacca e Jonathan David (che il Lille non farà partire per meno di 50 milioni). Da non escludere, inoltre, un possibile rientro alla base di Sebastiano Esposito nonostante l’attaccante in Svizzera in queste settimane stia facendo parlare di sé per i motivi sbagliati.

Inter, Esposito è un caso al Basilea

La punta ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 20 presenze stagionali con la maglia del Basilea tuttavia ha avuto un pessimo feeling con il precedente allenatore della squadra Patrick Rahmen. Il quale lo ha più volte escluso dalla lista dei convocati. Ora con l’arrivo del nuovo tecnico Guillermo Abascal la società spera che le cose migliorino ma intanto Markus Babbel ha stroncato il giocatore, accusandolo di avere comportamenti sbagliati.

“Esposito è un grande talento – ha detto ai microfoni di ‘Blick’ – ma finora non ha fatto nulla al Basilea. Ha fatto una buona partita o due, ok, ma poi si è distinto solo per un comportamento da diva. Gli consiglierei: ‘Stai zitto e mostra quello che sai fare in campo’. Con questa mentalità non ce la farà mai all’Inter. Se continua come ha fatto sin qui, non lo prenderei. Se invece coglie l’occasione e si riprende, per 5 milioni potrei anche farlo. Perché poi puoi venderlo per almeno 15-20”.