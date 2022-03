“Addio alla Nazionale”: Italia, per Mancini c’è un rischio

L’Italia rischia di perdere un giocatore che dopo essersi fatto tutte le trafile nelle giovanili azzurre potrebbe presto “cambiare bandiera”.

Un mondo come quello di oggi, sempre più liquido, non ha fatto altro che accentuare negli ultimi anni un fenomeno che esiste da sempre nel calcio. E cioè quello relativo a calciatori che giocano per una Nazionale diversa da quella in cui sono nati e cresciuti. O che dopo aver fatto la trafila in una certa selezione finiscono poi per indossare la maglia di un’altra.

Non è un segreto che anche la nostra Nazionale abbia nel giro alcuni elementi stranieri: a Emerson Palmieri, Rafael Toloi e Jorginho si sono uniti nell’ultimo stage anche Luiz Felipe e Joao Pedro. Mancini aumenta così il bacino a disposizione in cui pescare i propri giocatori, ma potrebbe dover rinunciare a un altro talento che almeno fino a un anno fa veniva considerato con grande attenzione dagli scout azzurri.

Stiamo parlando di Emil Audero, portiere cresciuto nella Juventus e messosi definitivamente in luce nella Sampdoria. Dopo le ottime prove fornite nelle ultime tre stagioni si era parlato di lui anche in ottica Nazionale, nonostante la grande concorrenza nel ruolo. Ma il suo futuro potrebbe essere l’Indonesia.

Audero rinuncia all’Italia per l’Indonesia?

La Nazionale asiatica avrebbe infatti messo gli occhi su di lui, che del resto è in possesso della doppia nazionalità grazie al padre indonesiano. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, un membro della federcalcio locale avrebbe rivelato al media specializzato BolaSkor l’interesse del ct sudcoreano Shin Tae-Yong nei confronti di Audero.

Per l’Indonesia, al 164° posto nel ranking FIFA e mai presente in nessuna competizione di rilievo, si tratterebbe in effetti di un rinforzo notevole. Sia dal punto di vista tecnico che da quello dell’esperienza internazionale, aspetto in cui la squadra è davvero carente.

L’unico giocatore in rosa che gioca all’estero è al momento il classe 2000 Egy Maulana Vikri, impegnato in Slovacchia con il Senica. Motivo per cui Audero rappresenterebbe un rinforzo molto importante.

Sempre secondo i media indonesiani Roberto Mancini non sarebbe interessato a convocare il portiere della Sampdoria in Nazionale e avrebbe dato il via libera, resta però da verificare l’interesse dello stesso Audero.