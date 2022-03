Juve, allarme infortuni contro lo Spezia: out un super big

Tiene banco l’allarme infortuni in casa Juve. In vista della sfida di campionato contro lo Spezia, Allegri dovrà rinunciare ad un big, il quale sarà costretto ad alzare bandiera bianca per un’altra settimana

Stop forzato per Bonucci a causa di un nuovo guaio muscolare. Le condizioni fisiche del centrale difensivo bianconero saranno controllate con calma e cautela in vista dei prossimi giorni. Out contro lo Spezia e possibile stop di circa 7-10 giorni. Suona l’allarme difesa per Allegri.

Dybala e Bernardeschi, invece, hanno svolto lavoro parzialmente in gruppo, ma la loro presenza contro lo Spezia resta ancora in forte dubbio. Non è escluso che Allegri decida di convocare entrambi i giocatori, ma solamente per la panchina.

Punto interrogativo anche per quel che riguarda il recupero di Chiellini. Il capitano della Juventus potrebbe tornare in campo tra 10-15 giorni. Il piano dello staff medico bianconero potrebbe essere quello di provare a recupera il n.3 juventino per la sfida di ritorno di Champions League contro il Villareal.

Infortuni Juve, Dybala in dubbio per lo Spezia: la verità su McKennie

Dybala resta in dubbio per il match della 28^ giornata. Stesso discorso per Bernardeschi. La sensazione è che difficilmente Allegri forzerà il tiro per riavere subito a disposizione i due giocatori in un momento così delicato della stagione. Zakaria, invece, potrebbe tornare in campo tra circa 10-15 giorni.

Per quel che riguarda McKennie, la doppia frattura del piede potrebbe costringere il centrocampista texano a dire addio alla stagione in corso. I più ottimisti, invece, parlano di un possibile recupero in circa due mesi. In questo caso il diretto interessato potrebbe tornare a disposizione per le ultime 4-5 partite di campionato.