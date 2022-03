Roma, tegola per Mourinho: costretto al cambio contro l’Atalanta

Infortunio per la Roma durante la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta. Mourinho è stato costretto al cambio.

Una stagione dove Mourinho ci ha abituato ad avere larghe vedute, soprattutto con i giovani. L’allenatore portoghese ha messo fin da subito in chiaro che tutta la rosa giallorossa ha le capacità per dare un contributo, ed allo stesso tempo ha chiarito anche che nessuno è sicuro di un posto da titolare. Serve meritarselo, e cosi anche i giovani in casa Roma hanno trovato uno stimolo in più per farsi trovare pronti in ogni occasione.

Lo ha fatto anche Nicola Zalewski, classe 2002, partito titolare proprio oggi durante la sfida contro l’Atalanta. Un match che la squadra di Mourinho sta cercando di portare a casa con il coltello tra i denti, seppur con le difficoltà del caso. La Dea non ha alcuna voglia di mollare, ed una sconfitta all’Olimpico rappresenterebbe un segnale durissimo per tutto l’ambiente, soprattutto nell’ottica di una ricorsa ai primi quattro posti.

Roma, tegola per Mourinho: si fa male Zalewski

E cosi proprio il classe 2002 di origine polacca ha messo in campo un’ottima prestazione, riuscendo a soddisfare a pieno le richieste di Mourinho. Una partita dura, che alla fine ha visto proprio Zalewski cedere. Al 62′ minuto, infatti, il giovane giallorosso si è fermato per dei problemi fisici.

Mourinho, dunque, è stato costretto al cambio con Matias Vina pronto a prendere il posto di Zalewski. Un cambio obbligato per Josè, ma anche applausi per la prestazione del giocatore della Roma.