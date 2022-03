“Non vuole farlo”: Gasperini sorprende tutti, annuncio in diretta

La scelta di Gasperini spiazza tutti. Arriva l’annuncio del club in diretta, l’allenatore dell’Atalanta ha preso una decisione.

Una sconfitta sulla quale ovviamente si faranno delle valutazioni. L’Atalanta esce a mani vuote dallo Stadio Olimpico, con la Roma vincente grazie alla rete decisiva di Tammy Abraham, diventato un punto fermo ed importante della compagine giallorossa. Per la Dea, invece, è tempo di valutazioni che dovranno essere fatte da Gasperini per capire come portare avanti una stagione dove il posto Champions comincia a vacillare.

Le difficoltà non sono poche, aspetto testimoniato dai risultati. Una vittoria nelle ultime sette partite per i nerazzurri, un andamento preoccupante che ha permesso anche alla stessa Roma di agganciare proprio l’Atalanta, che resta con una partita in meno da recuperare. Momento complesso, con un Gasperini che in queste ore preferisce anche dribblare le domande dei giornalisti.

Atalanta, niente intervista post per Gasperini: l’annuncio del club

Insomma, Gasperini non parlerà nella classica intervista post partita ai microfoni di DAZN. Una scelta che non è stata motivata ed argomentata da Umberto Marino, direttore generale della Dea. “No credo che Gasperini non parli. Come mai? Sua scelta, preferisce non parlare e vengo io”, le parole di Marino ai microfoni di DAZN.

L’allenatore dell’Atalanta resta in silenzio, concentrato sui problemi della sua squadra. Un bottino scarno quello raccolto nell’ultimo mese e mezzo. Ora l’Europa League, la sfida contro il Bayer Leverkusen ma anche il match contro il Genoa che diventerà cruciale per la corsa della Dea verso l’Europa.