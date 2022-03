“Al 60% se ne va”: Juve, la rivelazione gela i tifosi in vista dell’estate

La Juventus guarda al futuro ed ovviamente ci sono delle situazioni interne da risolvere. In queste ore spunta la rivelazione che gela i tifosi

I prossimi mesi serviranno alla Juventus per capire cosa ne sarà della prossima sessione estiva di calciomercato. Molto ovviamente dipenderà da quale sarà l’obiettivo raggiunto dalla squadra di Max Allegri alle fine di questa stagione. Chiaro che il posto Champions sia l’ambizione più concreta (anche se c’è chi guarda anche allo Scudetto), e non rientrare nei primi quattro posti rappresenterebbe un problema concreto.

Anche perchè proprio da questo passerà poi la sessione estiva di mercato. I tifosi della Juventus si aspettano movimenti volti a rafforzare la rosa a disposizione di Max Allegri, senza però dimenticare di tenere a bada i conti. La Vecchia Signora non può ignorare l’importanza dei bilanci, e proprio per questo arrivare in Champions avrebbe un doppio valore in ottica mercato.

Juve, il futuro di Dybala e la rivelazione sul futuro

Ci sarà anche da capire come il club affronterà da qui alla fine della stagione alcune situazioni interne. La più spigolosa, ovviamente, resta quella di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora rinnovato il contratto, e proprio quest’aspetto tiene con il fiato sospeso i tifosi bianconeri che al contrario sperano in una permanenza della Joya. Più passa il tempo, però, e più sembra davvero difficile che Dybala possa restare a Torino.

Ne è sicuro Ivan Zazzaroni, direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, che ai microfoni di ‘Radio Deejay’ ha parlato proprio del futuro di Dybala, sbilanciandosi anche con delle percentuali. “Spero resti alla Juventus, la sensazione è che non abbiano ancora deciso. Al 40% resta, 60% va via. Lui non fa una questione economica, spera di restare, ama la Juventus”, le parole di Zazzaroni. Insomma, col passare delle settimane Dybala si allontana sempre di più.