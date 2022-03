Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano Napoli e Milan.

Finalmente ci siamo. Una partita che vale il momentaneo primo posto, ma che può scrivere una parte consistente di stagione per entrambe le squadre. Napoli e Milan sanno benissimo che i punti in palio oggi sono pensantissimi, e proprio per questo nessuna delle due compagini ha intenzione di lasciare nulla al caso. Gli azzurri avranno dalla loro ovviamente il fattore campo, con l’impianto di Fuorigrotta che sarà pieno per l’occasione.

Il Milan arriva a Napoli con la consapevolezza di non poter sbagliare. I ragazzi di Pioli hanno bisogno di punti per dare un segnale a tutto l’ambiente, anche dopo la scialba partita giocata in Coppa Italia nel derby contro l’Inter. Insomma, spazio ad un match dove le possibilità di risultato sono davvero tante, e per questo è davvero difficile ipotizzare quale delle due avrà la meglio sull’altra.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Mertens, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli, Zambo Anguissa. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Théo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. A disposizine: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Brahim Diaz, Ibrahimovic, Rebic, Florenzi, Maldini, Krunic, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.

ASSISTENTI: Preti e Giallatini.

IV UOMO: Camplone.

VAR: Valeri.

AVAR: Vivenzi.