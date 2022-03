Rinvio Bologna-Inter, scoppia il caos: Milan e Napoli alla finestra

L’Inter in attesa di sapere quando verrà recuperata la gara contro il Bologna: scoppiano le prime polemiche. Caos burocrazia.

Il Milan, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Napoli, è tornato primo in classifica scavalcando l’Inter. Posizioni in classifica da considerare però non definitive, visto che i nerazzurri devono ancora recuperare una gara (quella con il Bologna). Quando andrà in scena la sfida in questione, però, non è ancora chiaro ed inevitabilmente la questione ha iniziato a creare alcune polemiche.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nel post-partita di ieri, ha affrontato l’argomento senza nascondere in alcun modo la propria insoddisfazione. “L’Inter resta favorita, virtualmente è ancora prima in classifica. Mi dispiace solo che ci siano ancora dei recuperi da fare, sarebbe stato molto più bello e giusto se tutte le squadre oggi avessero lo stesso numero di gare disputate”.

A rispondergli è stato il tecnico Simone Inzaghi oggi, durante la conferenza di presentazione della sfida di Champions League contro il Liverpool (con il quale tornerà Ivan Perisic). “Mi sarebbe piaciuto giocarlo il 6 gennaio, ma non ci hanno dato la possibilità di farlo. C’è in ballo un ricorso, siamo anche noi in attesa come Pioli di capire se e quando giocheremo”.

Inter, è caos in merito alla data del recupero con il Bologna

Ma quando potrebbe essere disputata la gara mancante? La prima data utile, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sembrerebbe essere il 27 aprile tuttavia molto dipenderà dall’eventuale prosecuzione del cammino della squadra in Champions League. Il calendario infatti tra Coppa Italia e Nazionale è piuttosto pieno e non è facile individuare la finestra adatta.

Il rischio, in caso di vittoria da parte dell’Inter domani sera ad Anfield, è quello che la gara con il Bologna possa ulteriormente slittare a maggio (l’ultima giornata del campionato è fissata il 22 dello stesso mese). Un gran caos e poca chiarezza: i nerazzurri, così come il Milan ed il Napoli, attendono lumi in merito.