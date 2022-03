Caso Dybala, Lo Monaco: “Marotta? Fa i suoi interessi…”

Ai microfoni di SerieANews.com, l’ex AD del Palermo, Pietro Lo Monaco, ha commentato il futuro di Paulo Dybala e dato un consiglio netto alla Juventus.

Al Palermo lo ha visto arrivare e crescere. Per Pietro Lo Monaco, il nome di Paulo Dybala non sarà mai uno dei tanti. E in una settimana così importante per l’argentino, abbiamo provato a chiedere all’ex AD del Palermo (tra le altre) che consiglio darebbe alla ‘Joya’ e alla Juventus, in questi giorni così caldi per il rispettivo futuro.

Lo Monaco e Dybala (LaPresse)”Quando parliamo di Dybala, parliamo di un giocatore importante. Uno che alla Juventus può dare ancora tanto. È un patrimonio – commenta ai microfoni di SerieANews.com, Lo Monaco, che dà il suo parere sul caso ‘Joya’ – Consiglierei ad entrambe le parti di continuare a stare insieme. Poi, quando un giocatore è in scadenza e i passi non vengono fatti nei tempi giusti, diventa difficile trattenerlo”.

Difficoltà, secondo Lo Monaco, legate anche alle tentazioni del mercato: “Sirene ulteriori ce ne sono, così come tante squadre interessate. E queste possono essere motivo di intralcio nel proseguimento di un rapporto, che negli ultimi mesi non è stato così proficuo. Dybala ha avuto tanti problemi fisici, il che è strano considerata la sua età ancora giovane. Non capisco da dove gli derivino tutti questi acciacchi. Ovviamente, la Juventus non ha avuto la possibilità di utilizzarlo con continuità e questo ha reso Dybala, a tratti, un patrimonio un po’ fine a sé stesso. Poi il valore del giocatore non si discute”.

Il futuro di Dybala: dalla Juventus all’Inter, passando per Vlahovic e il quasi arrivo al Napoli. Le parole di Lo Monaco

Valore di Dybala che l’acquisto di un nuovo centravanti può soltanto accrescere e arricchire: “L’arrivo di Vlahovic è stato l’ideale, non certo una sofferenza per Paulo – spiega Lo Monaco – Sono due giocatori che si completano perfettamente. Non dimentichiamo che Paulo è nato come attaccante centrale. A Cordoba giocava lì, se l’è inventato Allegri poi il Dybala che conosciamo tutti, incolonnato alle spalle dell’altro centravanti”.

Allegri patrigno calcistico dell’argentino, proprio come Beppe Marotta, che potrebbe preparare lo sgarbo, in vista della prossima stagione: “Non lo chiamerei sgarbo, però. Si tratta semplicemente di fare gli interessi propri – puntualizza Lo Monaco – In passato, Beppe ha preso tanti giocatori a parametro zero. È una sua caratteristica, è normale che adesso provi a fare l’interesse dell’Inter. Non è certo uno sgarbo, perché non parte con l’idea di far male alla Juventus, bensì con l’idea di accaparrasi un calciatore importante come Dybala per la propria squadra”.

Di qui, con Lo Monaco facciamo un salto nel passato: il presidente De Laurentiis e il compianto presidente Zamparini hanno spesso ammesso che Paulo Dybala fu vicinissimo ad un passaggio al Napoli. Non è che si sia un po’ persa l’occasione di vedere un altro argentino far crollare gli spalti del Maradona? “Questa opzione di privilegio, il Napoli la sfrutta poco… – sospira Lo Monaco – Quella di essere la squadra che ha amato Diego, è veramente un’opzione di privilegio per i calciatori argentini e gli azzurri non approfittano molto. E, al tempo, giocatori come Dybala andavano presi, senza batter ciglio”.

Infine, abbiamo provato a stuzzicare l’uomo del Sud, Lo Monaco, su un’ipotesi da Fantacalcio. E la sua risposta è tanto netta quanto eufemistica: “Uno come Dybala creerebbe molto, molto entusiasmo a Napoli…”.