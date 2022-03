Juventus, colpo di teatro: può andarsene subito dopo pochi mesi

La Juventus sta crescendo nei risultati in questa seconda parte di stagione ma sul mercato nulla è ormai certo: l’attaccante può dire già addio a fine stagione

La Juventus sta trovando, sotto la guida di Massimiliano Allegri, una continuità di risultati diversa in questa seconda parte di stagione. La porta di Szczesny il più delle volte riesce a registrare clean sheet, regalando ai bianconeri vittorie di ‘corto muso’.

Nonostante le tante assenze e le prestazioni non sempre impeccabili, la Juventus sta così guadagnando punti indispensabili per la corsa in Serie A. Ma sta anche ottenendo buoni risultati all’interno del percorso nelle coppe. Merito certamente dell’innesto per il reparto offensivo che porta il nome di Dusan Vlahovic.

Un altro attaccante, parallelamente al rinnovo di Paulo Dybala che resta sempre in bilico, ora può però partire e lasciare il club a fine stagione. Si tratta di Moise Kean, arrivato all’ultimo minuto dall’Everton il 31 agosto del 2021, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Kean potrebbe partire già a fine stagione: il PSG monitora la situazione dell’attaccante

Moise Kean, dunque, è legato alla Juventus da un prestito che scadrà il 30 giugno 2023. Il riscatto del giocatore (di cui beneficerebbe l’Everton), al compimento di alcuni obiettivi sportivi, potrebbe scattare come obbligatorio. Portando la scadenza dell’accordo al 2025. Con determinate cifre prefissate: ovvero, per 28 milioni più 3 milioni di eventuali bonus. Fino a questo momento, tuttavia, il giocatore ha realizzato solamente 4 gol e 1 assist in 22 match giocati in campionato. Un altro gol è arrivato in Champions, competizione in cui ha giocato 5 gare totali.

Secondo quanto riferito dalla ‘BBC’, quindi, sembrerebbe che la storia tra la Juventus e Moise Kean sia destinata a terminare già a fine stagione. Sull’attaccante italiano, classe 2000, resterebbe ancora vivo l’interesse del Paris Saint-Germain. Leonardo starebbe, infatti, monitorando la sua situazione e Kean potrebbe così nuovamente approdare a Parigi. Tra le file del PSG ha già militato tra il 2020 e il 2021.