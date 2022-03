“Impensabile…”: il Real fa l’impresa, ma Ancelotti ringrazia Donnarumma

Notte incredibile al Santiago Bernabeu: Ancelotti confessa tutto e ringrazia Gigio Donnarumma per l’incredibile rimonta del Real Madrid.

Una serata da ricordare. Sia per i tifosi del Real Madrid, che per quelli del Paris Saint-Germain. I francesi salutano incredibilmente la Champions League agli ottavi di finale, tra rimpianti e flop che hanno aperto pesantissime crepe sulla gestione tecnica di Mauricio Pochettino.

D’altronde, il modo e la facilità con cui il PSG ha gettato via la partita spaventa e fa impressione. Dopo un primo tempo da leoni, i parigini si sono sciolti come neve al sole. E con l’errore di Donnarumma, il Real ha ritrovato slancio e coraggio.

Slancio e coraggio giusti per attivare l’eterno Benzema, autore di una tripletta che, non solo ha ribaltato il risultato, ma ha anche contribuito a iscrivere nella storia della Champions League il match di questa sera.

Il Real vola e fa l’impresa, ma Ancelotti ringrazia Donnarumma

Un match che Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha commentato così ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’: “Questa sera abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale e di impensabile. Soprattutto se pensiamo a come si era messa la partita nel primo tempo. Per più di un’ora, il PSG ha gestito benissimo la palla”.

Poi, l’ex tecnico del Napoli ‘ringrazia’ Donnarumma: “Per fortuna è bastato un piccolo errore per cambiare l’inerzia della partita. Lì, la gara è iniziata per noi e finita per loro. Siamo riusciti a ribaltarla e a costruirla sulla sofferenza”.

Di qui, Ancelotti fa i complimenti a Benzema e lo incorona come il miglior attaccante al mondo: “È un calciatore straordinario, tra i top del suo ruolo. Ha determinato la partita con una prestazione fantastica. È un centravanti dotato di un’efficacia strepitosa”.

Infine una parentesi sul proprio futuro al Real Madrid: “Qui il futuro non esiste. Esiste solo il lavoro giorno dopo giorno. Io sono felicissimo qui con questo club”.