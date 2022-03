Calciomercato Juventus, tifosi increduli: colpo a parametro zero da sogno

La Juventus, oltre all’obiettivo campionato ed alle coppe europee, continua a lavorare per rinforzare la rosa con il calciomercato.

Nelle ultime settimana la Juventus ha raggiunto ottimi risultati ed ha avvicinato l’obiettivo Champions League. I bianconeri sono quarti e guardano con attenzione e curiosità alle prime tre, ma senza dimenticare il calciomercato.

Dopo aver chiuso il colpo Vlahovic in attacco la squadra guidata da Massimiliano Allegri è a caccia di un centrocampista che possa portare i bianconeri a fare il salto di qualità. A gennaio è arrivato Zakaria, ma la dirigenza studia un colpo ad effetto e ci sono diversi nomi nel mirino.

Il sogno di Allegri e della maggior parte dei tifosi riguarda il ritorno a Torino del centrocampista francese Paul Pogba. Il calciatore consentirebbe alla squadra torinese di fare quel salto di qualità necessario sia in Italia che in Europa.

Juventus, la situazione riguardo il futuro di Pogba

Come riporta il giornalista Nicolò Schira, Paul Pogba saluterà quasi sicuramente il Manchester United in estate ed il suo addio arriverà a costo zero. Il giocatore ha infatti il contratto in scadenza a giugno, una notizia che fa ‘drizzare le antenne’ della maggior parte dei top club italiani ed europei.

In passato c’era il Real Madrid a monitorare costantemente il centrocampista transalpino, ma ora i Blancos sono concentrati sull’operazione Mbappè. La Juventus segue con attenzione Pogba e sulle sue tracce ci sono anche il Bayern Monaco ed il ‘solito’ Psg, sempre attento ai colpi di tale livello, specialmente a parametro zero. Il problema principale riguarda l’esoso stipendio che percepisce Pogba visto che in Premier League percepiva addirittura 17 milioni di euro all’anno.