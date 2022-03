Serie A, rischio clamoroso: la big vince ma può ripetere il match

La vittoria della big è stata regolarmente omologata, ma potrebbe esserci un nuovo ricorso in Serie A per la ripetizione del match

Si è creato tanto caos in Serie A nei mesi di dicembre e gennaio per i tanti casi Covid-19 in Italia, che hanno colpito anche il campionato. Diverse partite sono state rinviate e non sono state ancora recuperate. La classifica, dunque, è attualmente falsata: c’è attesa per i vari ricorsi, intanto si continua a giocare e i match da recuperare potrebbero non avere la stessa valenza in futuro. E’ ciò che si sta vivendo da ormai due anni in Serie A vista la pandemia. Alcune di queste, come Udinese e Atalanta, potrebbero dar vita a uno scenario mai visto fino a questo momento.

L’Udinese e l’Atalanta si sono sfidate lo scorso 9 gennaio. La partita è finita 2-6 per la squadra di Gian Piero Gasperini, ma sono sorte diverse polemiche per i tanti giocatori fuori per Covid da parte dei friulani. Il famoso protocollo non era ancora chiaro come invece lo è oggi -anche se non sono mancate polemiche su quest’ultimo- e dunque, si starebbe lavorando per la ripetizione della partita. Ma la questione è ancora più complessa.

Serie A, ricorso per Udinese-Atalanta

Si avvicinano le scadenze per il terzo ricorso presso il Collegio di Garanzia del CONI. Entro il 25 marzo, l’Udinese deve depositare il ricorso per la partita con la Salernitana dello scorso 21 marzo. La stessa cosa vale per l’Atalanta, che entro il 27 marzo deve presentare il fascicolo per il match contro il Torino. Ma secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Gasperini potrebbe essere tirata in ballo dall’Udinese per il ricorso riguardo il 2-6 dello scorso 9 gennaio.

Tanti erano i giocatori fuori per Covid da parte dell’Udinese, come detto in precedenza. E allora si lavorerebbe per la ripetizione dell’incontro. Ma questo creerebbe un precedente pericoloso in vista dei prossimi incontri.