“Il calciatore più forte affrontato è…”: Cuadrado, la risposta è impensabile

Cuadrado, in attesa di scendere in campo contro la Sampdoria, ha rivelato il nome dell’avversario che più lo ha messo in difficoltà.

La Juventus, dopo le due vittorie ottenute ai danni dell’Empoli e dello Spezia, è tornato a cullare sogni di gloria mettendo il Napoli nel mirino. La distanza che separa le due squadre è minima (4 punti) ed i bianconeri covntano di effettuare il sorpasso nel giro di qualche settimana. Per centrare l’obiettivo sarà necessario quindi continuare a macinare punti e battere la Sampdoria nel prossimo turno.

Il tecnico Massimiliano Allegri, nonostante il ravvicinato impegno in Champions League, non sembra intenzionato a fare turnover e manderà in campo la squadra migliore. Con Paulo Dybala ancora out per infortunio (il cui futuro è tutto da scrivere), a completare il tridente offensivo insieme ad Alvaro Morata e Dusan Vlahovic sarà Juan Cuadrado. Il colombiano, fin qui, è stato protagonista di un’altra ottima stagione mettendo a referto 5 gol e 3 assist in 35 presenze complessive.

Un buon bottino che ha spinto il club a proporgli il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: l’accordo economico non è stato ancora trovato, ma la strada appare in discesa come confermato dallo stesso Cuadrado ai microfoni di ‘Goal’. “Spero di continuare e di rimanere qui perché sono molto felice in questa famiglia che è la Juventus. Io sono molto tranquillo, la società sta lavorando e se sarà adesso o più tardi vedremo”.

Juventus, la risposta di Cuadrado spiazza tutti

Il calciatore, nell’occasione ha ripercorso la propria carriera, rivelando anche il nome dell’avversario che più di tutti lo ha messo in difficoltà negli scorsi anni. La risposta è tutt’altro che banale: “Zuniga. E’ sempre stato tosto quando lo affrontavo al Napoli: era forte, veloce e mi conosceva bene. Era difficile da saltare”.

Ora il obiettivo è quello di continuare a vestire la maglia bianconera e fornire quanti più passaggi vincenti a Vlahovic ingaggiato nell’ultima sessione del mercato. “È molto forte e ci aiutata tanto a fare salire la squadra. È adatto alla Juventus, ha enormi margini di miglioramento e può dare grandi soddisfazioni ai tifosi”. Poi, sarà tempo di celebrare il nuovo matrimonio con la società.