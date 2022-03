“E’ sempre stato criticato…”: Allegri sbotta e difende uno dei bianconeri

Allegri, dopo il successo dei bianconeri contro la Sampdoria, ha difeso in conferenza stampa uno dei suoi calciatori.

La Juventus ha battuto questa sera la Sampdoria di Giampaolo per 1-3. I bianconeri sono passati in vantaggi al 23′ con l’autogol di Yoshida, per poi andare sul doppio vantaggio con Morata al 34′. Al 74′ Szczesny ha parato un rigore, concesso per un fallo di mano Rabiot, a Candreva. I doriani sono riusciti comunque ad accorciare al 85′ con Sabiri, ma la ‘Vecchia Signora’ ha richiuso la gara con un’altra rete siglata da Morata.

I bianconeri con questa vittoria, in attesa delle altre gare della giornata, si sono portati ad un punto dal Napoli terzo e a quattro punti dal Milan capolista, che sta giocando in questi minuti contro l’Empoli. Ottimo successo per la Juventus, che adesso si concentrerà per la partita di mercoledì di Champions League contro il Villarreal di Emery.

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “Successo che cambia obiettivi? Assolutamente no, perché siamo ancora lontani da quelle che sono davanti. L’Inter ha due gare in meno rispetto a noi, mentre Napoli e Milan ne hanno una in meno. Vincere era fondamentale per consolidarci e prepare al meglio la partita di mercoledì contro il Villarreal. Mi aspettavo qualcosa in più? No, mi aspettavo una gara da portare a casa i tre punti”.

Juventus, Allegri difende uno dei bianconeri: ” Morata? E’ stato sempre criticato”

Il tecnico toscano si è poi soffermato su Morata, autentico protagonista della vittoria contro la Sampdoria: “E’ un giocatore tecnicamente straordinario. Si è messo a disposizione, sacrificandosi. Ma è stato sempre criticato. Quando gira per il campo è più imprevedibile e difficile da marcare”.

Massimiliano Allegri ha parlato dell’attaccante spagnolo anche ai microfoni di ‘DAZN’: “Morata? E’ tra i primi in Europa a livello tecnico, ma ha qualche difficoltà se gioca spalle alla porta. Quando gioca più defilato, riesce a mettere in campo le sue qualità”.