Juventus, niente da fare: l’ufficialità delude i tifosi, colpo di scena

Tra pochi minuti si disputerà l’anticipo di Serie A tra Sampdoria e Juventus. Ecco le scelte dei due tecnici Giampaolo ed Allegri.

L’anticipo di Serie A vedrà opposte tra meno di un’ora Sampdoria e Juventus, due squadre che vivono momenti assolutamente diversi. Da un lato i bianconeri sono in piena corsa per la qualificazione Champions e dall’altra la Sampdoria è in difficoltà.

Il club bianconero arriva a Genova con la possibilità di avvicinare, almeno per un giorno, le prime tre in classifica e magari mettere pressioni alle avversarie. Da gennaio ad ora i bianconeri sarebbero primi in classifica e la Juve appare davvero in grande forma.

Uno degli uomini chiave di questi mesi è Dusan Vlahovic, grande acquisto del calciomercato di gennaio. Il capocannoniere della Serie A sta trascinando a suon di gol gli avversari ed anche per questo la scelta odierna sorprende. Massimiliano Allegri ha deciso di rinunciare a lui per la trasferta di Marassi ed il calciatore partirà dalla panchina.

Juventus, Allegri ha scelto: Vlahovic partirà dalla panchina

Il club bianconero affronterà tra pochi giorni il Villarreal, nell’ottavo di ritorno di Champions League. I bianconeri hanno pareggiato 1 a 1 in Spagna ed ora hanno bisogno del successo davanti ai propri tifosi per ottenere il pass per i Quarti di finale della massima competizione europea. Per questo motivo Allegri ha preferito far riposare il suo bomber e puntare invece sull’inedita coppia d’attacco composta da Moise Kean ed Alvaro Morata. Ecco le formazioni ufficiali del match:

SAMPDORIA: Falcone, Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. All. Allegri