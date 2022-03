PSG, clima teso per Donnarumma e compagni: succede l’imprevedibile

Il PSG è tornato in campo in Ligue1 ed è chiamato a cancellare la notte da incubo vissuta in Champions League: Donnarumma escluso dai titolari

Il Paris Saint-Germain, dopo la notte da incubo vissuta in Champions League contro il Real Madrid mercoledì 9 marzo, è sceso nuovamente in campo. È già in corso, infatti, la gara di Ligue1 contro il Bordeaux (con i parigini attualmente in vantaggio per 1-0, grazie alla rete segnata da Mbappé). I tifosi, presenti allo Stadio Parco dei Principi, non hanno tuttavia accolto bene la squadra.

I tifosi del PSG non hanno ancora digerito l’eliminazione della squadra dalla Champions League. Il club non ha, infatti, superato gli ottavi di finale della competizione. La rimonta del Real Madrid, firmata da una tripletta di Karim Benzema, è caduta come un fulmine a ciel sereno sui campioni chiamati a rappresentare il club parigino.

Uno dei protagonisti, in negativo, della serata europea è stato Gianluigi Donnarumma. I tifosi non hanno perdonato il portiere italiano che ha incassato tre gol pesantissimi. Mauricio Pochettino, inoltre, seguendo la logica dell’alternanza utilizzata finora, ha deciso di schierare (ai suoi ‘danni’) tra i titolari Keylor Navas.

PSG-Bordeaux, Donnarumma va in panchina: pioggia di fischi da parte dei tifosi parigini durante il riscaldamento

I tifosi parigini non hanno perdonato il PSG per la prestazione tenuta in Champions League. A nulla è servito il gol di Kylian Mbappé per far sì che la squadra conquistasse la qualificazione ai quarti di finale. Notte da incubo per i campioni della squadra di Al-Khelaifi, specialmente per Gianluigi Donnarumma.

Durante la fase di riscaldamento, condotta dai calciatori prima di scendere in campo contro il Bordeaux, per la gara di Ligue1 prevista quest’oggi e in questi minuti in corso, i tifosi del Paris Saint-Germain dagli spalti si sono fatti sentire. Non hanno perdonato i campioni che avrebbero dovuto assicurare il proseguimento del cammino in Champions. Una pioggia di fischi è, perciò, caduta sullo Stadio Parco dei Principi a Parigi. Fischi talmente tanto forti che la società si è vista costretta ad aumentare il volume della musica trasmessa nell’impianto sportivo per coprirli.