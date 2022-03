Arriva un’altra sentenza netta in casa Milan. Il tutto legato alla questione dei portieri, e protagonisti sono Gigio Donnarumma e Mike Maignan

L’addio di Gigio Donnarumma al Milan ha fatto parlare per mesi, e a dire il vero ancora oggi molti tifosi rossoneri ricordano con grande rammarico quanto accaduto la scorsa estate. In molti non si aspettavano un risvolto come l’addio del portiere nativo di Castellammare di Stabia, soprattutto perchè fino a qualche anno fa sembrava che proprio lui dovesse sposare per sempre la causa rossonera. Cosi, però, non è stato.

Ed allora ecco l’approdo di Donnarumma a Parigi, dopo aver vinto l’Europeo con la maglia dell’Italia. Come se la passa Gigio in Francia? Tra alti e bassi, e l’ultima partita contro il Real Madrid costata l’eliminazione ai francesi sta facendo ancora discutere. Il Milan, dal canto suo, non si è di certo fatto trovare impreparato, ed in estate ha subito messo a segno il colpo Mike Maignan, portiere del Lille che ora non sta facendo rimpiangere Donnarumma.

Milan, da Donnarumma a Maignan: Zenga non ha dubbi

Anche se sono passati ormai diversi mesi da quando Gigio è volato a Parigi ed in quel di Milano hanno accolto Maignan, spesso spuntano nuovi paragoni o comunque commenti riguardo quello che è stato il passaggio di testimone in casa rossonera. In queste ore ci ha pensato anche Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana, che ha dato la sua opinione ai microfoni di Sky Sport.

“Secondo me, Maignan è un portiere che ha veramente sorpreso. Arrivare in Italia, al Milan, sostituire Donnarumma e farlo come l’ha fatto lui, è veramente tanta roba”, le parole di Zenga. Una conferma, insomma, di quanto in quel di Milano sono davvero pochi quelli che rimpiangono Donnarumma, un sentenza che promuove soprattutto il grande lavoro di Maignan.