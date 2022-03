“Una lista di difetti…”: Juve, il bianconero finisce sotto accusa

Nonostante la vittoria conquistata contro la Sampdoria, uno dei giocatori della Juve di Allegri finisce sotto esame.

La Juventus ha vinto, e questo è un dato che ovviamente fa esultare Max Allegri. Un aspetto che invece indispettisce l’allenatore bianconero è il modo con il quale la Juventus ha rischiato di servire sul piatto d’argento alla Sampdoria la possibilità di rimettersi in partita. Insomma, se Morata si sveglia e riesce a trascinare i bianconeri verso il successo, c’è chi invece ancora una volta ha dimostrato troppe lacune in una stagione di alti e bassi.

Ovviamente è Rabiot il perno della discussione. Un fallo di mano ingenuo, che ha portato al rigore della Sampdoria e che soltanto Sczcesny è riuscito a sventare. Una volta uscito dal campo Rabiot ha chiesto scusa ad Allegri che di fatto con una battuta l’ha subito perdonato, ma i dubbi restano.

Juve, Rabiot finisce sotto esame dopo la Samp

Insomma, non un momento brillante al massimo, quello dove Rabiot ha commesso un’ingenuità tale da rischiare di combinare un pasticcio grosso. L’ha salvato Szczesny, come detto, ma poteva finire anche peggio. Senza contare, poi, tutta una partita giocata in chiaro-scuro dal centrocampista francese.

E puntare il dito contro Rabiot ci ha pensato ‘La Gazzetta dello Sport’, che al centrocampista della Juventus ha rifilato un sonoro 5 in pagella: “‘Pigro’, Allegri dixit, e con la lista dei difetti si può continuare. Uno su tutti: ingenuo, con quella mano larga che manda Candreva sul dischetto”, l’analisi della rosea su Rabiot.