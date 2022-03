PSG, scoppia il caos: big non digerisce la panchina e promette l’addio

Ad un calciatore del PSG non è andata per niente giù la panchina di mercoledì sera scorso contro il Real Madrid.

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid di Carlo Ancelotti, il PSG è stato pervaso dalle critiche sia in Francia che all’estero. La vittoria della massima competizione europea era il principale obiettivo del club parigino, soprattutto dopo il roboante mercato dell’estate scorsa che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel calciatori come: Messi, Sergio Ramos, Donnarumma ed Hakimi.

In giornata il PSG è ritornato in campo, battendo 3-0 in casa il Bordeaux con le reti di Mbappé, Neymar e Paredes. Il clima del Parco dei Principi non è stato dei migliori, visto i continui fischi dei tifosi parigini sia durante il riscalmento pre-partita che nell’arco dei novanta minuti.

Nonostante il dominio in Ligue 1, dove il PSG ha 15 punti di vantaggio sul Nizza secondo, in casa parigina si respira un’aria di autentica rivoluzione. Pochettino, infatti, sembra essere sempre più lontanto da Parigi. I vari Zidane, Conte e Allegri sono stati già accostati alla panchina del club d’Oltralpe. Non solo il tecnico, ma anche un altro argentino potrebbe cambiare team al termine di questa stagione.

PSG, Di Maria non ha digerito la panchina con il Real: sull’argentino c’è il Benfica

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, il Benfica si starebbe muovendo per riprendere Angel Di Maria. L’attaccante esterno, infatti, ha già giocato con la maglia del club portoghese dal 2007 al 2010. L’argentino gradirebbe questa destinazione, anche perché ha già deciso di lasciare il PSG a fine stagione.

Di Maria, come sempre scritto dalla testata francese, non ha per nulla gradito la panchina iniziale col Real Madrid in Champions League. L’argentino non sta giocando quest’anno con la solita continuità, visto le sue 25 presenze, con solo tre gol all’attivo, tra tutte le competizioni.