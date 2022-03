“Sono disposto anche a…”: Chelsea, la rivelazione di Tuchel sorprende tutti

Il Chelsea non sta vivendo un momento semplice, con la messa in vendita da parte di Abramovich del club: arriva anche la rivelazione di Tuchel

Il Chelsea sta vivendo un momento molto complito in Premier League e non solo. Dopo lo scoppio della guerra che sta coinvolgendo in questi ultimi giorni la Russia e l’Ucraina, Abramovich (proprietario del club) ha deciso di mettere in vendita la società e di tirarsi fuori dalla sua gestione.

Da un lato il pesante momento di crisi, dall’altro un campionato e una corsa in Europa che va avanti per il Chelsea. Le partite da disputare tra Premier League e Champions League, infatti, non si sono di certo fermate e ora Thomas Tuchel deve mantenere il punto della situazione per far sì che il suo gruppo non si perda.

I Blues, dunque, mercoledì 16 marzo si recheranno in Francia per affrontare il Lille nella sfida di ritorno di Champions. A questo proposito il tecnico, in conferenza, ha ribadito la propria vicinanza alla squadra e ha rilasciato una dichiarazione che ha stupito tutti.

Chelsea, Tuchel parla della gara di Champions contro il Lille: “Sono pronto a qualsiasi cosa”

In conferenza Thomas Tuchel ha parlato di quanto il Chelsea sta vivendo in questi ultimi giorni: “Mi stai chiedendo se resterò fino al termine della stagione? Non ci sono dubbi. Seguiamo quello che accade giorno per giorno perché potrebbero esserci dei cambiamenti: il club è in vendita e speriamo che la cosa si risolva presto e di poter capire cosa succederà in futuro”.

Una rivelazione in particolare, riguardante la Champions League, ha poi stupito tutti: “A Lilla andremo in aereo o in bus, queste sono le ultime comunicazioni. In caso contrario sono pronto a qualsiasi cosa, anche a guidare un’auto con sette posti. Lo farò, segnatevi le mie parole: se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa sarei stato disposto a fare per una partita di Champions, avrei risposto ‘qualsiasi cosa’”.