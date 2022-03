Cagliari, crisi Joao Pedro? Mazzarri prepara la mossa a sorpresa

Joao Pedro-Cagliari: binomio dalla parabola discendente in questa parte finale della stagione. Mazzarri dovrà cercare una soluzione per rivitalizzare l’attaccante brasiliano in vista del finale di campionato. Il sogno salvezza del Cagliari passerà attraverso la rinascita del suo numero dieci

Che fine ha fatto Joao Pedro? L’attaccante brasiliano continua a faticare nel ritrovare la forma migliore in questa parte finale della stagione. Mazzarri è pronto a variare l’assetto tattico pur di recuperare i gol e il carisma del suo capitano.

Joao Pedro, chiaramente, sarà imprescindibile per i rossoblù in vista delle ultime nove giornate di campionato, ma non è escluso che il tecnico del Cagliari possa decidere di schierare il brasiliano nella posizione di trequartista per inserire un attaccante in più al fianco di Pavoletti.

Joao Pedro trequartista con Pavoletti al fianco di Keita Balde: questa la prima soluzione tattica. Oppure Pereiro trequartista con Joao Pedro al fianco di Pavoletti. Mazzarri potrebbe aumentare la carica e il volume del reparto offensivo isolano in vista delle ultime nove giornate.

La crisi di Joao Pedro spaventa il Cagliari: il piano rinascita

Senza l’apporto offensivo di Joao Pedro, il Cagliari continua a faticare in maniera chiara ed evidente, soprattutto sotto porta. Mazzarri proverà a rigenerare il suo capitano, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista mentale. La rinascita di Joao Pedro sarà fondamentale per il Cagliari e per corsa salvezza nel finale di stagione.

Joao Pedro potrebbe arretrare il suo raggio d’azione della manovra per cercare di giocare un maggior numero di palloni e ritrovare il feeling giusto con il gol, in chiave assist, ma anche dal punto di vista della forma fisica. Nove giornate per cercare di centrare l’obiettivo salvezza e restare aggrappati alla massima serie in vista della prossima stagione.