Juventus-Villareal, tecnico in ansia: un altro big può saltare il match

Juventus-Villarreal è prevista per mercoledì 16 marzo ma diversi saranno i giocatori indisponibili: un big può saltare il match

Manca davvero poco al match di ritorno di Champions League che porterà il Villarreal a Torino per affrontare la Juventus. Tutto fermo al momento sull’1-1, grazie ai gol segnati all’andata da Vlahovic e Parejo. Si deciderà perciò all’Allianz Stadium chi accederà ai quarti di finale.

Diverse le assenze da un lato e dall’altro. La Juventus spera di recuperare a tutti gli effetti Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, mentre il Villarreal avrà sicuramente out Paco Alacer, per infortunio muscolare, e Alberto Moreno, per la rottura del legamento del crociato.

A rischio, però, tra i giocatori a disposizione di Emery ci sono anche altri profili. Il Villarreal rischia, infatti, di andare in emergenza in vista della gara che lo contrapporrà alla Juventus. Soprattutto, tra gli altri, un big potrebbe non esserci tra le file del club spagnolo.

Juventus-Villarreal, Albiol potrebbe non esserci a Torino per la gara di Champions League: le ultime sulle sue condizioni

Oltre Paco Alacer e Alberto Moreno, anche Raul Albiol rischia, secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, di essere indisponibile in trasferta contro la Juventus tra le file del Villarreal. Restano da valutare anche le condizioni di Juan Foyth, Etienne Capou e Gerard Moreno. Una situazione che Unai Emery molto probabilmente non si sarebbe aspettato, ma che al tempo stesso fa gola alla Juventus, desiderosa di scavalcare il passaggio degli ottavi di finale di Champions.

Albiol, nell’ultima gara de LaLiga spagnola contro il Celta Vigo, è stato infatti costretto a lasciare il campo di gioco già all’intervallo, non rilasciando in effetti buone sensazioni. Il difensore, ex Napoli, ha accusato un fastidio al bicipite femorale e solamente gli esami strumentali specifici, in programma per la giornata di oggi, potranno dare qualche conferma in più circa le sue condizioni.