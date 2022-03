Allegri ha già scelto la Juve del futuro: tre acquisti e quattro cessioni

La Juve di Allegri potrebbe cambiare volto in vista della prossima sessione del mercato estivo. I bianconeri potrebbero aprire concretamente alla cessione di quattro giocatori fuori dai piani della società

Nove giornate alla fine del campionato e appuntamento fondamentale contro il Villareal. Due mesi finali per capire e valutare la stagione della Juventus, caratterizzata da un inizio in sordina e da una ripresa totale nel girone di ritorno.

Mercoledì sera andrà in scena la sfida contro il Villareal, match valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Juventus costretta alla vittoria per cercare di tenere vivo il sogno europeo. Non solo, gli uomini di Allegri saranno chiamati anche a blindare il 4° posto in campionato, pass fondamentale per l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Detto questo, occhi puntati anche sull’immediato futuro. Il mercato della Juventus potrebbe entrare subito nel vivo con il nuovo piano cessioni. I bianconeri potrebbero dire addio a Rabiot, Alex Sandro e Arthur, mentre Dybala e Bernardeschi potrebbe svincolarsi a costo zero dopo il 30 giugno.

Allegri cambia la Juve: si all’addio di Dybala, arriva Zaniolo

Tre cessioni più l’addio di Dybala: sarà questo il piano mercato della Juventus in vista del prossimo giugno. Tre-quattro addii che permetteranno ai bianconeri di risparmiare circa 18-20 milioni sul monte ingaggi. L’addio di Dybala, e il risparmio sul suo oneroso contratto, potrebbe coincidere con l’affondo su Zaniolo.

L’esterno offensivo della Roma piace particolarmente ad Allegri, il quale potrebbe schierarlo in posizione di ala destra nel prossimo 4-3-3 della Juventus a trazione offensiva. I bianconeri riscatteranno anche Morata, mentre a centrocampo potrebbe partire l’assalto per il doppio colpo a effetto targato Gravenberch più Pogba. Tre acquisti di livello pronti a ribaltare la qualità offensiva e in mezzo al campo della Juve.