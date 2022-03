Inter, piove sul bagnato: ancora una mazzata per Inzaghi

Momento difficile in casa Inter. Il club nerazzurro nell’ultimo turno di campionato ha perso anche il primato ‘virtuale’ della Serie A.

Dopo un ottima prima parte della stagione, coronata con la vittoria della Supercoppa italiana, l’Inter sta vivendo un momento molto difficile. Il club nerazzurro ha pareggiato contro il Torino di Juric, ennesimo stop relativo alle ultime gare. La sfida con i granata ha portato tante polemiche ed ha evidenziato i limiti della formazione di Simone Inzaghi.

L’Inter è uscita dalla Champions League ed in attesa del match da recuperare con il Bologna ha perso anche il primato virtuale della Serie A. La formazione campione d’Italia ha evidenziato come le assenze pesino particolarmente sulla rosa nerazzurra.

Le ultime indiscrezioni, riguardo al prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sono tutt’altro che rassicuranti. Oltre ai giocatori indisponibili Inzaghi sarà infatti probabilmente alle prese con un’altra possibile ed importante assenza.

Inter, si ferma anche Vidal: è emergenza a centrocampo

Nella trasferta di Anfield l’Inter ha perso sia Stefan De Vrij che Marcelo Brozovic e la situazione per i due non è ancora migliorata. L’Inter ha infatti comunicato la situazione dell’allenamento odierno e si è fermato tra l’altro anche il cileno Arturo Vidal. Per i nerazzurri si profila quindi un rischio di emergenza totale a centrocampo ed una situazione da valutare con attenzione nei prossimi giorni. Ecco le ultime:

“Vidal oggi assente, per un leggero stato influenzale. De Vrij e Brozovic solo terapie e lavoro personalizzato. Per il croato rientro in gruppo graduale nei prossimi giorni”. Attraverso il proprio profilo Twitter il giornalista Sky Marco Barzaghi ha cosi fatto il punto in casa Inter.