“Affare ai dettagli”: Juventus, la notizia di mercato fa esultare i tifosi

Colpo a parametro zero per la Juventus: la trattativa è molto avanzata, i tifosi bianconeri esultano

La Juventus questa sera giocherà la partita più importante della stagione fino a questo momento. L’obiettivo di Allegri e i suoi è quello di avanzare ai quarti di finale di Champions, cosa che i bianconeri non hanno fatto negli ultimi due anni. Le eliminazioni contro Lione e Porto, con Cristiano Ronaldo in squadra, fanno ancora male. Molto però dipenderà dalla fase di difensiva. Anche perché Chiellini e Bonucci hanno avuto diversi problemi fisici.

A breve, Chiellini si ritirerà ufficialmente. E in squadra c’è de Ligt: la sua permanenza non è sicura, anche per le sirene dei club inglesi e spagnoli. Questo induce la Juventus a pensare all’acquisto di un difensore centrale, che allo stesso tempo ha esperienza ed è integro fisicamente. Uno dei nomi valutati negli ultimi mesi è Antonio Rudiger, difensore del Chelsea che in Serie A ha già vestito la maglia della Roma.

Juventus, lanciata l’offensiva per Rudiger

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, c’è stato un notevole passo in avanti nelle trattative tra la Juventus e Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il club bianconero avrebbe anche superato la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco. Da qualche mese, il tedesco ha deciso di vivere una nuova esperienza. E le recenti sanzioni per i Blues hanno fatto il resto: la dirigenza non ha il potere di prolungargli il contratto.

Si era parlato di un’offerta da 8 milioni a stagione da parte del Real Madrid per quattro anni. Ma i madridisti hanno preso tempo e questo ha favorito la strategia della Juventus, che ora è in pole position. A Torino c’è ottimismo grazie al Decreto Crescita, che permette agevolazioni fiscali sul lordo dell’ingaggio di Rudiger.