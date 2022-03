Inter, Marotta stravolge i piani: cambia obiettivo, colpo a sorpresa

L’Inter non sta seguendo solo Scamacca per l’attacco. Marotta, infatti, ha incontrato l’entourage di un altro giocatore.

L‘Inter di Simone Inzaghi si sta preparando per il match di sabato in casa contro la Fiorentina. Sarà un altro match difficile per i nerazzurri, visto che la squadra di Italiano è tra le sorprese di questo campionato. I toscani arrivano al match dalla vittoria di domenica per 1-0, gol di Torreira, contro il Bologna.

Nonostante la forza della Fiorentina, la ‘Beneamata’ ha l’obbligo di vincere sabato. L‘Inter, infatti, dopo il pareggio contro il Torino di Juric, è scivolata al terzo posto in classifica a quattro punti dal Milan capolista e ad un punto dal Napoli di Spalletti. I nerazzurri, che devono recuperare ancora il match contro il Bologna, devono guardarsi anche dal ritorno della Juventus, che ha tre punti di distacco.

In questi giorni in casa interista si è parlato anche molto di calciomercato: sia di rinnovi che di presunti nuovi arrivi. L’Inter, infatti, ha trovato l’accordo con Brozovic per il prolungamento del contratto fino al 2026, mentre il discorso con Handanovic è stato rinviato alle prossime settimane. Marotta ed Ausilio si stanno muovendo anche il prossimo colpo per il reparto offensivo.

Inter, Marotta ha incontrato a Milano l’entourage di Sebastién Haller

Secondo quanto raccolto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, difatti, l’Inter ha incontrato a Milano nei giorni scorsi l’entourage di Sebastién Haller, dove non c’è stata un’intesa definitiva ma si sono impostate le basi per un discorso serio. L’attaccante sta disputando una grande stagione con la maglia dell‘Ajax.

Haller, infatti, ha segnato ben 32 gol, fornendo anche 9 assist vincenti, nelle 33 partite giocate quest’anno con la maglia dell’Ajax. L’interessamento per l’ivoriano potrebbe allontanare Scamacca dai radar di Marotta ed Ausilio. L’attaccante del Sassuolo è stato più volte accostato all‘Inter negli ultimi mesi.