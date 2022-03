“Non servono a nulla…”: Juventus, Allegri esce allo scoperto in diretta tv

Serata amara per Massimiliano Allegri e la sua Juventus. Il tecnico si sfoga nel post gara ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’.

La Juventus di Massimiliano Allegri esce con l’amaro in bocca dalla Champions League 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri perdono 3-0 contro il Villarreal di Unai Emery nella gara di ritorno degli ottavi del torneo europeo. A poco è servito l’1-1 nel match di andata all’Estadio de La Ceramica: gli spagnolo si impongono in gara 2 e si qualificano per i quarti di finale.

Una serata da dimenticare per i bianconeri che concludono i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella ripresa un episodio sblocca il match. Daniele Rugani atterra in area un avversario e regala un calcio di rigore che gli spagnoli prontamente segnano. Da lì al triplice fischio è passerella per il Villarreal che mette a segno altri due gol ed archivia la pratica in scioltezza.

Juventus-Villarreal, Allegri ai microfoni di ‘Amazon’

Nell’immediato post gara il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’: “Per 75 minuti la squadra ha fatto bene. Solo un episodio poteva sbloccarla. Bisogna accettare questa sconfitta brutta, dispiace. Ai ragazzi non c’è nulla da rimproverare. Alterato alla fine della gara? Andiamo avanti, le polemiche non servono a nulla. Faccio i complimenti ad Emery, ha fatto una gara giusta. Sono dispiaciuto per i ragazzi e la delusione generale. Il calcio è anche questo”.

Poi conclude: “Polemiche nei confronti degli arbitri? No, assolutamente. Parliamo di calcio e basta. Abbiamo provato a fare male, ma nel secondo tempo si sono messi in nove dietro la linea della palla. Noi siamo stati un po’ ingenui sull’episodio del rigore. Poi abbiamo perso la cognizione del campo e non siamo stati riusciti a recuperarla. Anzi, abbiamo preso altri due gol.