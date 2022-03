Inter, batosta per Marotta e Inzaghi: tifosi rassegnati, il motivo

L’Inter di Inzaghi e Marotta domani sfiderà la Fiorentina, ma domani contro i viola potrebbe mancare un big.

Dopo il pareggio strappato all’ultimo minuto contro il Torino di Juric, l’Inter domani, ore 18.00, sfiderà a San Siro la Fiorentina di Italiano. I nerazzurri, che devono sempre recuperare il match contro il Bologna, hanno l’obbligo di vincere contro i viola sia per non perdere ulteriore terreno da Milan e Napoli che per mantere inalterato il proprio vantaggio di tre punti sulla Juventus.

L’Inter ha decisamente rallentato in campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha raccolto solo sei punti nelle ultime sei giornate di campionato, tra l’altro riuscendo a vincere solo contro la Salernitana ultima in classifica. Il match di domani non sarà di certo una passeggiata per la ‘Beneamata’.

La Fiorentina, difatti, è una delle sorprese del campionato e sembra anche che abbia trovato le giuste soluzioni per ovviare alla traumatica cessione di Vlahovic alla Juventus allo scorso gennaio. A rendere ancora più difficile il match contro i viola ci sono alcune notizie che giungono direttamente dal ‘Centro Sportivo Suning’.

Inter, cattive notizie per Inzaghi e Marotta: Brozovic non si allena ancora con il gruppo

Come quanto scritto dalla ‘Gazzetta dello Sport’, difatti, Marcelo Brozovic, infortunatosi contro il Liverpool, non ha lavorato con i propri compagni neanche nella rifinitura di oggi. Dopo questa notizia è praticamente da escludere l’impiego dal primo minuto del centrocampista croato, che rischia anche di non essere convocato per la partita di domani.

Tutti sanno dell’importanza di Brozovic negli schemi dell’Inter. Il croato è il punto chiave del gioco della squadra di Simone Inzaghi. La sua assenza si è sentita tantissimo sia contro il Sassuolo che contro il Torino. L’ex allenatore della Lazio ha provato in giornata un centrocampo Barella-Calhanoglu-Vidal, con il dubbio tra il turco e l’ex Juventus su chi schierare in cabina di regia.