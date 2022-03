“Tornare? Chissà…”: Serie A, annuncio a sorpresa e tifosi spiazzati

La Serie A potrebbe riavere un ex giocatore dell’Inter. Un ex attaccante nerazzurro, infatti, ha fatto un annuncio alla Gazzetta dello Sport

L‘Inter domani a San Siro sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante la difficoltà della gara contro i viola, la squadra di Simone Inzaghi ha l’obbligo di vincere per cercare di non perdere ulteriore terreno da Milan e Napoli e per mantenere inalterato il proprio vantaggio di tre punti sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri, che devono ancora recuperare la gara contro il Bologna di Mihajlovic, devono dare un segnale al campionato, dopo i sei punti raccolti nelle ultime sei giornate di campionato. L’Inter, certamente, non avrà vita facile contro la Fiorentina, considerando anche la probabile assenza di Brozovic.

Il centrocampista dell‘Inter, difatti, non si è allenato neanche oggi con il resto del gruppo e sembra essere sempre più plausibile la sua defezione per la gara di domani. Inzaghi spera di recuperare Brozovic almeno per la panchina. Su momento della ‘Beneamata’ è intervenuto proprio un ex calciatore nerazzurro, parlando anche del suo futuro.

Serie A, l’annuncio di Eder: “Un mio ritorno? Ho tanti amici che mi piacerebbe rivedere in campo”

Eder, all’Inter dal 2016 al 2018 ed ora al San Paolo, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Tornare in Serie A? Chissà, ho tanti amici che mi piacerebbe tanto rivedere in campo. Seguo ancora l’Inter? Certamente, mi mando ogni tanto qualche messaggio con Handanovic. Lo scudetto dell’anno scorso è stato unico”.

Il calciatore ha poi terminato il suo intervento: “Chi è favorito per la vittoria del campionato? Il Milan, ma l‘Inter svolterebbe vincendo contro Fiorentina e Bologna. Possibile rivoluzione nell’attacco dell’Inter? Lautaro può diventare un perno della squadra nerazzurra, però è Dzeko il vero fuoriclasse. Scamacca? Mi piace, ma Haller sarebbe perfetto. Lukaku? Non sarebbe un acquisto di prospettiva”.