Valencia, attesa per il derby con l’Elche: all’andata fu Piccini l’uomo partita

Tanta attesa per il derby di Valencia. Rispetto al match di andata non ci sarà uno dei più grandi protagonisti, l’azzurro Cristiano Piccini.

Nella ventinovesima giornata della Liga spagnola si affronteranno nel derby ‘valenciano’ Elche e Valencia. Si tratta di un incontro molto sentito per le due squadre, una sfida che nel girone di andata fu decisa dall’ormai ex giocatore ed idolo del Valencia Cristiano Piccini, esterno italiano.

La sfida del girone di andata terminò 2 a 1 per il Valencia e consacrò la favola di Piccini. L’azzurro, in passato convocato anche nella Nazionale italiana, rientrò dopo un lungo infortunio e firmò la rete che regalò la vittoria ai suoi tifosi. Un match che, ad un girone di distanza, è ancora ben impresso nella memoria dei tifosi.

È un buon momento per entrambe le squadre, l’Elche è reduce dalla vittoria contro il Granada e spera di far bene nel derby per allontanarsi definitivamente dalla lotta nella zona salvezza. Dal canto suo anche il Valencia è in un trend positivo con tre risultati utili consecutivi e la finale di Coppa raggiunta.

Valencia, Piccini ed il ricordo di quella importante rete

Piccini ora gioca nella Stella Rossa di Belgrado, trasferitosi in prestito nel calciomercato invernale, ma di certo non ha dimenticato l’emozione di quel match e soprattutto di quel fondamentale gol:

“La rete contro l’Elche mi ha dato finalmente la sensazione di esser rientrato a giocare a calcio. È stata una liberazione per me e terrò nella mia mente quella rete per tutta la vita, forse il momento più emozionante della mia carriera”.

Con la maglia della Stella Rossa Piccini sta trovando molto spazio ed è un titolare del club, una continuità che faticava a trovare in Spagna. La Stella Rossa è uscita solo questa settimana dall’Europa League, eliminata dagli scozzesi del Glasgow Rangers.