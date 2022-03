“Va da Conte, di nuovo insieme”: colpo di scena, il bomber si muove

Antonio Conte potrebbe riabbracciare un suo ex calciatore il prossimo anno. Cosi è arrivate l’indiscrezione a sorpresa.

Antonio Conte vive un momento particolare in quel di Londra, alla guida del Tottenham. Il tecnico italiano è andato incontro ad una stagione particolare, di sicuro di ambientamento per permettere al suo lavoro di trovare dei risultati. Serve tempo, lo ha detto lo stesso Conte, anche se i tifosi degli spurs sperano di poter terminare il campionato in maniera positiva, con un piazzamento europeo.

Ad oggi il Tottenham si trova ancora fuori dalla zona utile per i piazzamenti europei, e proprio per questo servirà un cavalcata importante nella seconda parte per riuscire a dare alla squadra di Londra la possibilità di giocare un Europa. Obiettivo, va detto, ampiamente perseguibile considerando che il Tottenham ad oggi dista sei punti dalla Champions League.

“Va da Conte”: Lukaku, indiscrezione della stampa inglese

L’ex allenatore nerazzurro non se la passa benissimo, e nemmeno Romelu Lukaku. Due protagonisti dello Scudetto dello scorso anno con l’Inter, ed oggi alle prese con dubbi importanti. Il bomber belga è stato spesso beccato dalle critiche nel corso della stagione, ed ora con la crisi del Chelsea il futuro è più che mai incerto.

Possibile che le strade di Conte e Lukaku possano nuovamente incontrarsi? C’è chi ha paventato proprio questa tesi. A parlarne è Carlton Palmer, ex calciatore, che ai microfoni di ‘GiveMeSport’ ha preso in analisi proprio l’eventuale passaggio di Lukaku al Tottenham.

“Se sono disposti a spendere i soldi, non mi sorprenderebbe vedere Lukaku trasferirsi lì dal Chelsea. Ha giocato con Conte, ha fatto molto, molto bene con Conte. Non si sta divertendo al Chelsea, questo è evidente. Quindi, questa è una persona su cui penso che vedremo dei movimenti in estate”, le parole di Palmer.