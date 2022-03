“C’è paura, situazione terribile”: Mondiali, l’allarme gela i tifosi

Mancano pochi mesi all’inizio dei Mondiali, ma uno dei potenziali protagonisti mette in luce le criticità della rassegna iridata in Qatar.

Con il novero delle qualificate non ancora completo, soprattutto per quanto riguarda l’Europa dove l’Italia dovrà affrontare il play-off contro Macedonia del Nord e la vincente tra Portogallo e Turchia, sui Mondiali in Qatar del prossimo inverno iniziano già ad addensarsi nubi. E ad aprire la polemica ci ha pensato uno dei possibili protagonisti che ha voluto riportare nel dibattito un tema passato in secondo piano.

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ci è andato giù pesante. L’allenatore della nazionale dei Tre Leoni, che arriva in Qatar da vice-campione d’Europa e con l’obiettivo di alzare un trofeo che manca dal 1966, non ci è andato certo piano nei confronti della manifestazione e del paese ospitante.

“Ci sono molti problemi attorno a questo Mondiale.” ha dichiarato Southgate ai microfoni di Sky Sport. “Molti sono già stati delineati. Il principale è legato agli stadi. Li abbiamo costruiti tutti da zero. Ma a che prezzo? Ci sono serie preoccupazioni riguardo i diritti dei lavoratori e le loro condizioni. Adesso le cose sono leggermente migliorate, ma purtroppo non basta.”

Southgate sui Mondiali: “Alcuni tifosi temono per la loro sicurezza!”

Il commissario tecnico mette poi al centro del dibattito un altro punto da molti ignorato. “Ci sono alcune categorie di tifosi che non verranno, perché temono per la loro sicurezza.” ha tuonato Southgate. “Penso ad esempio alla comunità LGBT. Nel corso di alcune discussioni mi sono reso conto che diversi appartenenti a questa comunità non seguiranno da vicino i Mondiali.”

Ciò naturalmente costituisce un grosso problema: “E’ brutto rendersi conto che alcuni dei tuoi tifosi non possono seguirti perché la loro sicurezza è a rischio. Penso che i nostri politici dovrebbero dedicare più attenzione a questo problema. C’è paura da parte di questi tifosi per la loro sicurezza. E’ una situazione terribile!“