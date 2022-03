“Gli italiani sono in debito…”: arriva la frecciata dalla Premier

L’Italia giovedì sfiderà la Macedonia del Nord nel play-off, ma ieri dalla Premier League è arrivata una piccola ‘frecciata’.

La stagione è entrata nella sua fase decisiva sia nelle coppe europee. Ieri è stato un sabato importantissimo per le sorti del campionato, perché hanno giocato le prime tre della classe: Napoli, Inter e Milan. Se i partenopei ed i rossoneri hanno vinto, la squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato 1-1 conto la Fiorentina.

Dopo questo turno di campionato, che si concluderà oggi, ci sarà la sosta per la nazionali, dove l’Italia di Mancini sarà impegnata nei play-off per staccare il pass per il prossimo mondiale in Qatar. Gli azzurri, difatti, sfideranno giovedì a Palermo la Macedonia del Nord nella semifinale del proprio girone.

Se dovesse battere i macedoni, l’Italia giocherebbe con la vincente dell’altra semifinale tra il Portogallo e la Turchia. Dopo il 2018, il nostro movimento non può permettersi di saltare un altro Mondiale. Nella giornata di ieri c’è stata sia una bella che brutta notizia per Roberto Mancini.

Premier, la ‘frecciata’ di Tuchel: “Ho fatto riposare Jorginho. Gli italiani sono in debito”

Se, infatti, Di Lorenzo si è infortunato contro l’Udinese, Jorginho ha riposato nel match di ieri del Chelsea contro il Middlesbrough, vinta dai londinesi con le reti di Lukaku e Ziyech. Tuchel ha commentato così la decisione di lasciare l’ex Napoli in panchina, mandando anche una ‘frecciata’ a noi italiani: “Ho deciso di lasciare in panchina Jorginho, perché ha due partite cruciali con l’Italia. E’ per questo motivo che ho deciso di concedergli una pausa. Gli italiani sono in debito con me”.

Tuchel ha fatto sicuramente un piccolo favore a Mancini, considerando l’importanza di Jorginho nelle dinamiche di gioco della Nazionale. Le preoccupazioni del CT adesso saranno tutte focalizzate sulle condizioni di Di Lorenzo.