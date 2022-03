“Voglio…”: calciomercato Juve, il big si confessa e fa l’occhiolino ad Allegri

Uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni, dove si è lamentato del suo club.

Dopo la vittoria contro la Salernitana per 2-0, la Juventus si è portata ad un solo punto dall’Inter di Simone Inzaghi che, però, deve recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alla ripresa del campionato i bianconeri affronteranno proprio la ‘Beneamata’.

E’ stata una settimana molto intensa per i tifosi della Juventus: dall’eliminazione in Champions League ad opera del Villarreal, passando per il successo di domenica contro la Salernitana, all’ufficialità dell’addio di Dybala a fine stagione. Nella giornata di ieri, infatti, Arrivabene ha confermato il mancato accordo con l’argentino sul rinnovo

Con l’addio di Dybala si aprono tantissimi scenari di mecato in casa juventina. Al team bianconcero, infatti, sono stati accostati giocatori come Zaniolo per l’attacco e Rudiger per il reparto difensivo. I dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno in mente anche di rinforzare il centrocampo e tra gli obiettivi di mercato per questa zona del campo bisogna inserire anche Paul Pogba, il cui contratto con lo United scadrà il prossimo giugno.

Calciomercato Juve, Pogba non è felice dello United: “Le ultime stagioni non mi sono piaciute”

Proprio il francese ha rilasciato a ‘Le Figaro’ alcune dichiarazioni, che sanno di addio al Manchester United: “Sono sincero, le ultime cinque stagioni non mi proprio piaciute. Anche quest’anno non vinceremo nulla. Che sia con i ‘Red Devils’ o in un’altra squadra, io voglio vincere trofei”.

Pogba ha poi concluso il suo intervento: “Con la Nazionale sento la fiducia sia del mio allenatore che dei miei compagni, mentre non provo queste sensazioni con il Manchester United. E’ tutto più difficile quando si cambia spesso ruolo o compagno di reparto. Non so se ho davvero un ruolo nello United”.