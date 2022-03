“Mi hanno esonerato con una mail”: il tecnico vuota il sacco

Un tecnico è stato esonerato tramite una mail, questa notizia sta facendo molto discutere sia tra gli addetti ai lavori che tra i tifosi.

Non solo nel campionato di Serie A c’è una seratissima lotta per le posizioni di vertice della classifica, ma anche in quello cadetto. La classifica della Serie B, infatti, vede ben cinque squadre racchiuse in cinque punti. A queste squadre si potrebbe aggiungere anche il Benevento, visto che deve recuperare il match contro il Cosenza.

Dopo l’ultimo turno di campionato, c’è la Cremonese a guidare la classifica. La squadra di Fabio Pecchia, che domenica ha battuto la Spal per 0-2, è prima in classifica con un solo punto di vantaggio sul sorprendente Pisa. Dietro a queste due squadre ci sono il Monza di Berlusconi e Galliani, il Lecce ed il Brescia.

Tra queste squadre, nonostante l’ottima posizione in classifica per raggiungere la Serie A senza passare per la lotteria dei play-off, c’è stato un esonero che sta facendo molto scalpore. Il Brescia, infatti, ha esonerato in serata Filippo Inzaghi. A sostituire l’ex allenatore del Milan sulla panchina delle rondinelle sarà Eugenio Corini.

Inzaghi, le parole del tecnico: “Mi hanno esonerato con una mail”

Filippo Inzaghi ha commentato così il suo esonero su ‘Instagram’: “Sono arrivato a Brescia molto carico. Come obiettivo mi è stato chiesto il consolidamento della squadra in Serie B con un sogno play-off. Provo grande rammarico, perché mi hanno esonerato con una mail e senza nemmeno una telefonata”.

La lettera del tecnico si conclude poi così: “Lascio uno splendido gruppo che mi sono sudato. Con grandissima dignità lascio il testimone al prossimo allenatore, augurandogli ogni vittoria possibile. Inoltre, trovo assurdo che in un paese come l’Italia che per l’appunto è una ‘Repubblica basata sul lavoro ‘, chi copre le alte cariche dello sport non facciano in modo per tutelare gli impegni contrattuali”.